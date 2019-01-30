بالأسماء.. الإعلان عن الفائزين في انتخابات الغرفة التجارية في الخليل

رام الله - دنيا الوطناعلنت اللجنة المركزية لإدارة انتخابات الغرف التجارية الصناعية، عن أسماء الفائزين في انتخابات غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل.وقالت اللجنة: إن نسبة التصويت في الانتخابات بلغت 85.9%.وبين رئيس لجنة الانتخابات القاضي بشار نمر، أن 1868 ناخباً من أصل 2174، مارسوا حقهم في انتخاب 13 عضواً لمجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل، تنافس على مقاعده 36 مرشحاً.وفيما يلي اسماء الفائزين: