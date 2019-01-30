غرينبلات يُهاجم السلطة الفلسطينية بسبب دعمها للرئيس الفنزويلي: "إفلاس أخلاقي"

رام الله - دنيا الوطنهاجم المبعوث الخاص للرئيس ترامب للشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، بشدة، دعم السلطة الفلسطينية، للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، الذي تحاول الولايات المتحدة عزله من السلطة.وقال غرينبلات في حسابه على موقع (تويتر) إن "القيادة الفلسطينية مُطالبة بالتركيز على توفير مستقبل أفضل للفلسطينيين، وبدلاً من ذلك، تركز على دعم المفلس الأخلاقي مادورو، الذي سرق مستقبل الفنزويليين، ودمر مستقبل فنزويلا الاقتصادي".وفور ذلك نشر غرينبلات على صفحته هجومًا على حزب الله اللبناني، بسبب دعمه لمادورو، وكتب: "أليسوا شركاء غريبين".وكانت دولة فلسطين، عبر وزارة الخارجية، أعربت عن قلقها إزاء ما تشهده جمهورية فنزويلا البوليفارية من أحداث.ودانت الوزارة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، تدخل بعض الدول بالشؤون الداخلية لجمهورية فنزويلا، وبشكل مباشر من خلال دعم محاولة انقلاب ضد الرئيس المنتخب شرعياً، نيكولاس مادورو.وجددت دولة فلسطين موقفها الداعي لاحترام مبدأ سيادة الدول وأنظمتها الداخلية، مؤكدة تضامنها مع تطلعات فنزويلا المشروعة للمزيد من الاستقرار والوحدة والازدهار من خلال حوار وطني سلمي شامل، في ظل نظام إقليمي ودولي، يحترم القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والتعايش السلمي بين الدول.