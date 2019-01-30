مهاتير محمد: منعنا دخول إسرائيليين وأمريكا منعت دخول مواطني 5 دول إسلامية

رام الله - دنيا الوطنوصف رئيس الوزراء الماليزي، مهاتير محمد، إسرائيل، بالدولة "الإجرامية"، وذلك بعد قرار حرمان بلاده من استضافة بطولة للسباحة؛ لرفضها استقبال سباحين إسرائيليين.وقررت اللجنة الأولمبية الدولية لذوي الاحتياجات الخاصة، الأحد، حرمان ماليزيا من استضافة بطولة العالم للسباحة 2019 لعدم تقديمها ضمانات بمشاركة رياضيين إسرائيليين في البطولة.وعن ذلك، قال محمد في بيان صدر عنه: "نحن نحتفظ بالحق في منع الإسرائيليين من دخول بلدنا، وعندما يديننا العالم لهذا السبب، فلدينا الحق في القول: إن العالم منافق وحديثه عن حقوق الإنسان وسيادة القانون هو كلام فارغ".وأضاف: "إسرائيل دولة إجرامية وتستحق الإدانة.. نحن نعرف الدعم القوي لإسرائيل، ولا يمكننا العمل ضدها إلى أبعد من رفض الاعتراف بها".وتابع: "إذا كانت ماليزيا تحظر دخول رياضيين إسرائيليين إليها، فإن الولايات المتحدة تحظر دخول مواطني خمس دول إسلامية إليها، وتخطط لبناء جدار يفصلها عن أمريكا الجنوبية".وختم مهاتير محمد، حديثه، قائلًا: "أناشد من يتعاطفون مع القضية الفلسطينية، التعبير عن إدانتهم لإسرائيل.. الإرهاب ليس الحل، هناك حاجة إلى استراتيجية مناسبة لتحقيق العدالة للفلسطينيين، وماليزيا ليست معادية لليهود أو معادية للسامية، العرب هم أيضًا ساميون، لكننا نحتفظ بالحق في إدانة السلوك اللا إنساني والقمعي في أي مكان، من قبل أي شخص".