"التشريعي" السابق يؤيد إعدام الزراعة لأبقار هزيلة في غزة





يذكر، أن قرار الوزارة، جاء بعد تحذيرات عديدة للتجار والمربين بعدم السماح بإدخال الأبقار غير المطابقة لشروط الاستيراد والشروط الصحية، وتأتي هذه الإجراءات ضمن توجهات الوزارة في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، التي تحمي الثروة الحيوانية وتضمن سلامتها من كافة الأمراض، وتطبيق الشروط والمعاير الصحية في عمليات الإدخال من المعابر، وبالتالي حماية المستهلك.

























غزة لحوماً سليمة لا تضره، مشدداً على أننا نرفض أن يكون قطاع غزة مكباً لنفايات الاحتلال من الأبقار غير السليمة.يذكر، أن قرار الوزارة، جاء بعد تحذيرات عديدة للتجار والمربين بعدم السماح بإدخال الأبقار غير المطابقة لشروط الاستيراد والشروط الصحية، وتأتي هذه الإجراءات ضمن توجهات الوزارة في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، التي تحمي الثروة الحيوانية وتضمن سلامتها من كافة الأمراض، وتطبيق الشروط والمعاير الصحية في عمليات الإدخال من المعابر، وبالتالي حماية المستهلك.

رام الله - دنيا الوطننفذت اللجنة الاقتصادية بالمجلس التشريعي الفلسطيني السابق أمس الثلاثاء، جولة تفقدية للوقوف على مجريات قضية إعدام الأبقار، عقب دعوى احتجاجية تقدم بها عدد من تجار ومربي الأبقار في قطاع غزة للمجلس التشريعي، بعد قيام وزارة الزراعة بإعدام بعض الأبقار الهزيلة، التي لا تصلح للأكل.وأعرب النواب السابقون، وفق (الرأي) الحكومية، خلال زيارة للمحجر الزراعي بمحافظة خانيونس جنوب قطاع غزة، عن دعمهم الكامل لقرار الزراعة، التي لا تدخر جهداً للحفاظ على صحة المواطن، وفق قولهم.وضم الجولة القيادي بحركة حماس عاطف عدوان، وسالم سلامة، ويونس الأسطل، و د. يوسف الشرافي، وجميلة الشنطي، وبحضور وكيل وزارة الزراعة، د. إبراهيم القدرة، وعدد من الوكالات ووسائل الاعلام.من جانبه، قال عدوان:" نحن كلجنة اقتصادية في المجلس التشريعي معنيون أن تكون اللحوم المقدمة للمواطنين وللمستهلك سليمة وفق المعاير الصحية، لافتاً إلى أنه وحسب تقارير وزارة الزراعة، فإن هناك مخالفات يقوم بها التجار، من خلال إدخال كميات من الأبقار غير مطابقة للمواصفات العلمية ومواصفات السلامة، وغير صالحة للاستخدام الآدمي حسب ما رأينا اليوم في المحجر التابع لوزارة الزراعة.وجدد عدوان تأكيده على وزارة الزراعة بتطبيق المعايير السليمة حتى نحافظ على صحة المواطن، حتى يأكل الإنسان في قطاع