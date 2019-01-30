شؤون فلسطينية

"التشريعي" السابق يؤيد إعدام الزراعة لأبقار هزيلة في غزة

"التشريعي" السابق يؤيد إعدام الزراعة لأبقار هزيلة في غزة
جانب من الحدث
رام الله - دنيا الوطن
نفذت اللجنة الاقتصادية بالمجلس التشريعي الفلسطيني السابق أمس الثلاثاء، جولة تفقدية للوقوف على مجريات قضية إعدام الأبقار، عقب دعوى احتجاجية تقدم بها عدد من تجار ومربي الأبقار في قطاع غزة للمجلس التشريعي، بعد قيام وزارة الزراعة بإعدام بعض الأبقار الهزيلة، التي لا تصلح للأكل.

وأعرب النواب السابقون، وفق (الرأي) الحكومية، خلال زيارة للمحجر الزراعي بمحافظة خانيونس جنوب قطاع غزة، عن دعمهم الكامل لقرار الزراعة، التي لا تدخر جهداً للحفاظ على صحة المواطن، وفق قولهم.

وضم الجولة القيادي بحركة حماس عاطف عدوان، وسالم سلامة، ويونس الأسطل، و د. يوسف الشرافي، وجميلة الشنطي، وبحضور وكيل وزارة الزراعة، د. إبراهيم القدرة، وعدد من الوكالات ووسائل الاعلام.

من جانبه، قال عدوان:" نحن كلجنة اقتصادية في المجلس التشريعي معنيون أن تكون اللحوم المقدمة للمواطنين وللمستهلك سليمة وفق المعاير الصحية، لافتاً إلى أنه وحسب تقارير وزارة الزراعة، فإن هناك مخالفات يقوم بها التجار، من خلال إدخال كميات من الأبقار غير مطابقة للمواصفات العلمية ومواصفات السلامة، وغير صالحة للاستخدام الآدمي حسب ما رأينا اليوم في المحجر التابع لوزارة الزراعة.

وجدد عدوان تأكيده على وزارة الزراعة بتطبيق المعايير السليمة حتى نحافظ على صحة المواطن، حتى يأكل الإنسان في قطاع 
غزة لحوماً سليمة لا تضره، مشدداً على أننا نرفض أن يكون قطاع غزة مكباً لنفايات الاحتلال من الأبقار غير السليمة.

يذكر، أن قرار الوزارة، جاء بعد تحذيرات عديدة للتجار والمربين بعدم السماح بإدخال الأبقار غير المطابقة لشروط الاستيراد والشروط الصحية، وتأتي هذه الإجراءات ضمن توجهات الوزارة في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، التي تحمي الثروة الحيوانية وتضمن سلامتها من كافة الأمراض، وتطبيق الشروط والمعاير الصحية في عمليات الإدخال من المعابر، وبالتالي حماية المستهلك.













أخبار ذات صلة

القوى الوطنية ترحب بمرسوم الرئيس تجميد قانون الضمان الاجتماعي

القوى الوطنية ترحب بمرسوم الرئيس تجميد قانون الضمان الاجتماعي

بالأسماء.. الإعلان عن الفائزين في انتخابات الغرفة التجارية في الخليل

بالأسماء.. الإعلان عن الفائزين في انتخابات الغرفة التجارية في الخليل

غرينبلات يُهاجم السلطة الفلسطينية بسبب دعمها للرئيس الفنزويلي: &#34;إفلاس أخلاقي&#34;

غرينبلات يُهاجم السلطة الفلسطينية بسبب دعمها للرئيس الفنزويلي: "إفلاس أخلاقي"

بعد دعوة أبو عبيدة لدعم المقاومة عبرها.. تداول (بيتكوين) حلال أم حرام؟

بعد دعوة أبو عبيدة لدعم المقاومة عبرها.. تداول (بيتكوين) حلال أم حرام؟

حماس: ممارسات فتح انعكاس لحالة &#34;السطو والانقلاب&#34; على العملية الديمقراطية

حماس: ممارسات فتح انعكاس لحالة "السطو والانقلاب" على العملية الديمقراطية

مستوطنون يخطّون شعارات عنصرية على عدد من المركبات جنوب نابلس

مستوطنون يخطّون شعارات عنصرية على عدد من المركبات جنوب نابلس

قوات الاحتلال تشنّ حملة اعتقالات واسعة بالضفة الغربية

قوات الاحتلال تشنّ حملة اعتقالات واسعة بالضفة الغربية

الطقس: الأجواء صافية بوجه عام وارتفاع آخر يطرأ على درجات الحرارة

الطقس: الأجواء صافية بوجه عام وارتفاع آخر يطرأ على درجات الحرارة

التعليقات

الدنيا حكايات

زوال دولة إسرائيل

زوال دولة إسرائيل

شؤون فلسطينية

القوى الوطنية ترحب بمرسوم الرئيس تجميد قانون الضمان الاجتماعي

القوى الوطنية ترحب بمرسوم الرئيس تجميد قانون الضمان الاجتماعي

بالأسماء.. الإعلان عن الفائزين في انتخابات الغرفة التجارية في الخليل

بالأسماء.. الإعلان عن الفائزين في انتخابات الغرفة التجارية في الخليل

قوات الاحتلال تشنّ حملة اعتقالات واسعة بالضفة الغربية

قوات الاحتلال تشنّ حملة اعتقالات واسعة بالضفة الغربية

الطقس: الأجواء صافية بوجه عام وارتفاع آخر يطرأ على درجات الحرارة

الطقس: الأجواء صافية بوجه عام وارتفاع آخر يطرأ على درجات الحرارة

العملات: ثبات في سعر صرف الدولار

العملات: ثبات في سعر صرف الدولار

المالكي: اجتماع على مستوى الخارجية العرب والإتحاد الاوروبي الأيام المقبلة

المالكي: اجتماع على مستوى الخارجية العرب والإتحاد الاوروبي الأيام المقبلة

ابو هولي: يجب تفعيل اللجنة الأممية للقضاء على التمييز العنصري

ابو هولي: يجب تفعيل اللجنة الأممية للقضاء على التمييز العنصري

إعلان نتائج مؤشر سلطة النقد الفلسطينية الموسّع لدورة الأعمال– كانون ثاني 2019

إعلان نتائج مؤشر سلطة النقد الفلسطينية الموسّع لدورة الأعمال– كانون ثاني 2019

منوعات

ميريهان حسين خلف القضبان مرة أخرى.. اعتداء وهتك عرض وحكم بالحبس

ميريهان حسين خلف القضبان مرة أخرى.. اعتداء وهتك عرض وحكم بالحبس

من خائن وفاسد لـ&#34;حب حياتي&#34;.. روان بن حسين تلتصق بخطيبها وتُفاجئ المتابعين

من خائن وفاسد لـ"حب حياتي".. روان بن حسين تلتصق بخطيبها وتُفاجئ المتابعين

رغم حملها في الشهور الأخيرة.. نانسي عجرم تثير حيرة جمهورها بهذه الصورة

رغم حملها في الشهور الأخيرة.. نانسي عجرم تثير حيرة جمهورها بهذه الصورة

بعد الفيديو الفاضح.. كيف ورطت منى فاروق محمد رمضان ومحمد حماقي؟

بعد الفيديو الفاضح.. كيف ورطت منى فاروق محمد رمضان ومحمد حماقي؟

تفاصيل عن حياة نجوى كرم لم تُكشف سابقاً.. طبخ وتنظيف وغسل أطباق

تفاصيل عن حياة نجوى كرم لم تُكشف سابقاً.. طبخ وتنظيف وغسل أطباق

سمير غانم يُفاجئ نيللي بقُبلة أمام الجميع ويثير الجدل

سمير غانم يُفاجئ نيللي بقُبلة أمام الجميع ويثير الجدل

ماريا كاري في السعودية.. هل حقاً غطت رأسها وكشفت عن صدرها؟

ماريا كاري في السعودية.. هل حقاً غطت رأسها وكشفت عن صدرها؟

&#34;كرش&#34; أحمد الفيشاوي يثير السخرية بأحدث ظهور له مع زوجته بحديقة منزلهما

"كرش" أحمد الفيشاوي يثير السخرية بأحدث ظهور له مع زوجته بحديقة منزلهما

ابنة الفنان الراحل عامر منيب الشابة تلفت الأنظار بجمالها

ابنة الفنان الراحل عامر منيب الشابة تلفت الأنظار بجمالها

فنان عربي في تل أبيب دفاعا عن المثليين.. من هو؟

فنان عربي في تل أبيب دفاعا عن المثليين.. من هو؟

عربي

السودان.. المعارضة تشكك بإطلاق جميع المعتقلين

السودان.. المعارضة تشكك بإطلاق جميع المعتقلين

وزير الإعلام اليمني: الحوثيون حريصون على عدم منح الأمم المتحدة أي إنجاز

وزير الإعلام اليمني: الحوثيون حريصون على عدم منح الأمم المتحدة أي إنجاز

سلطات السودان تأمر بإطلاق سراح المعتقلين على خلفية الاحتجاجات الأخيرة

سلطات السودان تأمر بإطلاق سراح المعتقلين على خلفية الاحتجاجات الأخيرة

الحريري: متفائل &#34;بحذر&#34; إزاء تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة

الحريري: متفائل "بحذر" إزاء تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة