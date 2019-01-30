ترامب يُطمئن حلفاءه الأكراد: أنا أحبكم

رام الله - دنيا الوطن

نقلت شبكة (CNN) الأمريكية، عن الرئيس دونالد ترامب قوله لحلفائه الأكراد في سوريا والعراق، أنه يحبهم، وذلك في خضم المناقشات المستمرة والمرتبكة، بشأن مستقبل الوجود الأميركي في سوريا.





وصرح ترامب، وفق الشبكة، بكلمات وصفت بـ"المطمئنة"، ووجهها إلى الرئيسة التنفيذية لمجلس سوريا الديمقراطية الجناح السياسي لـ "قوات سوريا الديمقراطية" إلهام أحمد.



وكانت المسؤولة الكردية في عشاء عمل مع أعضاء بالكونغرس، ليلة الاثنين، في فندق ترامب، عندما مر الرئيس بطاولتها ليلقي عليها التحية، وظل في محادثة معها لمدة عشرة دقائق، حيث قالت إن ترامب تصادف وجوده في فندقه لجمع تبرعات تتعلق بحملاته السياسية.واستغلت إلهام أحمد الزيارة المباغتة، وسألت ترامب ما إذا كان يريد أن يترك الأكراد في سوريا؛ ليذبحهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان؛ لكن ترامب وعدها بألا يفعل ذلك.