مناورة إسرائيلية تُحاكي تسلل فلسطينيين وسيناريوهات مختلفة بغلاف غزة





جاء ذلك وفق ما ذكر موقع (حدشوت 24) الإسرائيلي.





يشار إلى أن عمليات التسلل من قطاع غزة لمناطق غلاف غزة، تزايدت في الفترة الأخيرة، وتحديداً منذ بدء مسيرات العودة وكسر الحصار، في 30 من آذار/ مارس العام الماضي.



ويواظب الجيش بين الفينة والأخرى، على إجراء مناورات تحاكي حدوث حروب أو تصعيد عسكري، مع عدة جبهات، أبرزها حزب الله، وسوريا، وقطاع غزة.









رام الله - دنيا الوطنأنهى الجيش الإسرائيلي صباح اليوم، مناورة تحاكي تسلل فلسطينيين، وسيناريوهات مختلفة في غلاف غزة.