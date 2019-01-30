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ألمانيا: لا حياة لأوروبا من دون الغاز الروسي

ألمانيا: لا حياة لأوروبا من دون الغاز الروسي
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أكدت صحيفة (دي فيلت) الألمانية، أن طلب أوروبا على الغاز الطبيعي يتزايد باستمرار، فيما يتقلص إنتاجها له بسرعة كبيرة.

وأوضحت الصحيفة، أن الدول الأوروبية، أصبحت تعتمد بشكل متزايد على استيراد الغاز الطبيعي، لأن إنتاج حقول الغاز الأوروبية الكبرى تراجع كثيراً في السنوات الأخيرة.

فعلى سبيل المثال، احتياطي حقل غرونينغن في هولندا، الذي يوفر حالياً سدس الإنتاج الأوروبي للغاز، سينتهي بحلول عام 2030 وسيغلق الحقل بالكامل.

ولاحظت الصحيفة، أنه بالإضافة لتراجع الإنتاج، أخذ الطلب على الغاز يزداد بشكل متسارع في أوروبا، ليصل في 2017 إلى 491 مليار متر مكعب، مشيرة إلى أن هذا الطلب سيزداد لاحقاً، وستضطر دول الاتحاد الأوروبي، لاستيراد 409 مليارات متر مكعب من الغاز مع حلول عام 2025، وهو رقم قياسي مطلق.

وأشارت الصحيفة، إلى أن شركة "غاز بروم" الروسية، توفر 43% من استهلاك الاتحاد الأوروبي للغاز الطبيعي، وسيزداد هذا المؤشر بحدة مع تشغيل خط "السيل الشمالي-2" وخط "السيل التركي".

وسيبقى الطلب على الغاز الروسي عالياً، وفقاً للصحيفة، لأنه أرخص بكثير من الغاز المستورد من مصادر أخرى، بما في ذلك من الولايات المتحدة.

وشددت الصحيفة، على أن الغاز المُسال، ورغم تزايد الطلب عليه في العالم، إلا أنه يبقى أغلى سعراً من الغاز الطبيعي الروسي.

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