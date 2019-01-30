مقتل شخصين في هجوم بقنبلة داخل مسجد في الفلبين













رام الله - دنيا الوطنقُتل شخصان جراء هجوم بقنبلة على مسجد صباح اليوم الأربعاء في جنوب الفيليبين، وذلك بعد ثلاثة أيام من اعتداء دموي على كاتدرائية في جولو أسفر عن مقتل 21 شخصاً.وقال المتحدث باسم الجيش اللفتنانت كولونيل جيري بيسانا لوكالة الصحافة الفرنسية، إن "قنبلة أُلقِيت داخل مسجد، أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة أربعة آخرين بجروح في مدينة زامبوانجا".