مستوطنون يخطّون شعارات عنصرية على عدد من المركبات جنوب نابلس

رام الله - دنيا الوطنخطّ مستوطنون، فجر اليوم الاربعاء، شعارات عنصرية على عدد من المركبات في قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس، شمال الضفة الغربية.ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس، أن مستوطنين اقتحموا قرية اللبن الشرقية، وخطّوا شعارات عنصرية على ثلاث مركبات، قبل أن يتم اكتشافهم والتصدي لهم من قبل الأهالي.