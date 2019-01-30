بسبب مُقاطعة منتجات المستوطنات.. إسرائيل تُلغي زيارة وفد إيرلندي للكنيست

رام الله - دنيا الوطنقالت صحيفة (هآرتس): إن رئيس الكنيست يولي ادلشتين، أبلغ رئيس البرلمان الإيرلندي، أمس الثلاثاء، أنه لن يستقبل وفد أعضاء البرلمان الإيرلندي، الذين كان من المقرر، أن يجتمعوا به في آذار/ مارس، وذلك بسبب قرار برلمان دبلن دفع مشروع قانون مقاطعة منتجات المستوطنات.وقال إدلشتين: "بعثت بالرسالة بعد دفع القانون المشين لمقاطعة المنتجات من المستوطنات، ومرتفعات الجولان، إيرلندا تنشغل بهوس ضد إسرائيل، لكنها صامتة أمام الفظائع التي تغرق البلدان المجاورة في الشرق الأوسط كل يوم، هذا هو النفاق في أفضل حالاته".