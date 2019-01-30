غانتس ويعلون يخوضان الانتخابات الإسرائيلية في قائمة مشتركة

رام الله - دنيا الوطنأعلن بيني غانتس رئيس الأركان الإسرائيلي السابق، وموشيه يعلون، وزير الجيش الإسرائيلي السابق، اتفاقهما على خوض انتخابات الكنيست المقبلة في قائمة مشتركة.وخلافاً لتصريحات يعلون السابقة، توصل الجانبان إلى تفاهمات مفادها: أنه إذا أراد غانتس الانضمام إلى ائتلاف برئاسة بنيامين نتنياهو، فإن يعلون لن يعترض.وقالت مصادر في الحزبين لصحيفة (هآرتس): إن انضمام يعلون إلى الحكومة، سيكون جزءاً من قوة سياسية كبيرة، خلافاً لولايته كوزير للأمن في حكومة نتنياهو الحالية، حيث كان عضواً في الليكود، ومن دون قوة سياسية كبيرة.وفي خطاب ألقاه مساء أمس الثلاثاء، بعد الإعلان عن توحيد القائمتين، بقيادة غانتس، عاد يعلون ليؤكد أن حزبًا بقيادته لن يدخل حكومة يرأسها نتنياهو.وتحدث يعلون في مؤتمر لمعهد دراسات الأمن القومي، حيث لم يؤكد أو ينفي خبر التحالف مع غانتس، لكنه قال: "مع مرور الوقت، حتى 21 شباط/ فبراير (الموعد الأخير لتقديم القوائم)، سيكون هناك أكثر من تحالفين، كما آمل".وفي الأيام الأخيرة، تم إحراز تقدم في الاتصالات بين الاثنين، وفي نهاية المطاف، توصلا إلى اتفاق يضمن ترشيح ثلاثة أشخاص من حزب يعلون ضمن العشرة الأوائل، وهم، بالإضافة إلى يعلون، يوعاز هندل، وتسفي هاوزر، المسؤولين السابقين في خلية نتنياهو.