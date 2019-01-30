شؤون فلسطينية

الطقس: الأجواء صافية بوجه عام وارتفاع آخر يطرأ على درجات الحرارة

الطقس: الأجواء صافية بوجه عام وارتفاع آخر يطرأ على درجات الحرارة
الطقس
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو، اليوم الأربعاء، صافيا بوجه عام ولطيفاً خلال النهار، باردا خلال الليل، خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .

الخميس 31-1-2019: يكون الجو غائما جزئيا إلى صاف بوجه عام، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

الجمعة 1-2-2019: يكون الجو غائما جزئيا، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .

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