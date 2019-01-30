المالكي: اجتماع على مستوى الخارجية العرب والإتحاد الاوروبي الأيام المقبلة

رام الله - دنيا الوطنأعلن رياض المالكي وزير الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أنه خلال الأيام القليلة المقبلة سيكون هناك اجتماع على مستوى الخارجية العرب والاتحاد الأوروبي من أجل التحضير للقمة العربية الأوروبية التي ستنعقد نهاية الشهر المقبلة في شرم الشيخ بمصر، ويأمل من هذه القمة أن تركز على القضية الفلسطينية، وأن توفر الأدوات اللازمة لانطلاقة عملية سلام مجدية، وفاعلة، ووازنة.جاء ذلك خلال استقباله اليوم الثلاثاء في مقر الوزارة بمدينة رام الله، وزير خارجية جمهورية ايطاليا السيد إينزو موافيرو، بحضور مساعد الوزير للشؤون الاوروبية السفيرة د.امل جادو، والقنصل الايطالي العام في القدس، ووفد رفيع المستوى من الجانبين.وتطرق المالكي خلال اللقاء الى التصعيد الاسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة، وصعوبة تحريك عملية السلام في ظل تعقيدات الوضع الراهن، خاصة بعد المواقف الأميركية الأخيرة.وقال: "نعول كثيراً على الدور الإيطالي داخل الاتحاد الأوروبي، وأن تساعدنا في إعادة تفعيل عملية السلام من جديد والدفع بها إلى الأمام".وأكد المالكي استعداد دولة فلسطين للانضمام لأي مبادرة سلام من أي دولة أو مجموعة دول، وذلك من أجل تفعيل العملية السياسية وإعادتها للمسار الصحيح للوصول إلى اتفاق ينهي الاحتلال ويمهد الطريق لإقامة دولة فلسطينية مستقلة.وأضاف: "إن موقف إيطاليا من عملية السلام مهم جداً، فهي تسعى دائماً من أجل الوصول إلى الحل النهائي للقضية الفلسطينية".بدوره، اكد السيد موافيرو على اهمية العودة إلى عملية السلام نظراً لأهميتها للمنطقة، وقال يجب أن تتوفر الثقة بين الطرفين لأنها قاعدة تؤدي إلى النتيجة المرجوة، مشيرا الى أن إيطاليا لا تدخر جهداً بالتعاون مع الدول الأوروبية من أجل الدفع بعملية السلام القائمة على المرجعيات الدولية، وقرارات الأمم المتحدة،مشيرا الى انا ايطاليا مستمرة في تقديم الدعم للشعب الفلسطيني من اجل بناء المؤسسات.وفي وقت لاحق، عقد الوزيران مؤتمرا صحفيا، طالب خلاله الوزير المالكي المجتمع الدولي العمل على إجبار إسرائيل بالالتزام بالاتفاق الخاص بوجود البعثة الدولية المؤقتة في مدينة الخليل، بعد تهديد رئيس حكومة الاحتلال الاسرائيلي بنيامين نتنياهو بعدم التجديد لوجودها.يذكر أن إيطاليا إحدى الدول الست المشاركة في البعثة إلى جانب الدنمارك، والنرويج، والسويد، وسويسرا، وتركيا.