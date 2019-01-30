اغلاق صناديق الاقتراع لانتخاب غرفة تجارة وصناعة الخليل ونسبة الاقتراع 85.9%





يشار الى ان 2174 ناخباً يحق لهم ممارسة حقهم الانتخابي لانتخاب اعضاء مجلس ادارة الغرفة الذي يتنافس 36 مرشحاً على 13 مقعداً.



رام الله - دنيا الوطناغلقت اللجنة المركزية لإدارة انتخابات الغرف التجارية والصناعية، مساء اليوم الثلاثاء، صناديق الاقتراع لانتخابات غرفة تجارة وصناعة محافظة والتي بلغت نسبة التصويت فيها 85.9 % حيث اقترع ( 1868) ناخباً في العملية الانتخابية التي بدأت في تمام الساعة وقد شرعت اللجنة المركزية للانتخابات بعملية فرز الاصوات.