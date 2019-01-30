اغلاق صناديق الاقتراع لانتخاب غرفة تجارة وصناعة الخليل ونسبة الاقتراع 85.9%
رام الله - دنيا الوطن
اغلقت اللجنة المركزية لإدارة انتخابات الغرف التجارية و
الصناعية، مساء اليوم الثلاثاء، صناديق الاقتراع لانتخابات غرفة تجارة وصناعة محافظة والتي بلغت نسبة التصويت فيها 85.9 % حيث اقترع ( 1868) ناخباً في العملية الانتخابية التي بدأت في تمام الساعة وقد شرعت اللجنة المركزية للانتخابات بعملية فرز الاصوات.
اغلقت اللجنة المركزية لإدارة انتخابات الغرف التجارية و
الصناعية، مساء اليوم الثلاثاء، صناديق الاقتراع لانتخابات غرفة تجارة وصناعة محافظة والتي بلغت نسبة التصويت فيها 85.9 % حيث اقترع ( 1868) ناخباً في العملية الانتخابية التي بدأت في تمام الساعة وقد شرعت اللجنة المركزية للانتخابات بعملية فرز الاصوات.
يشار الى ان 2174 ناخباً يحق لهم ممارسة حقهم الانتخابي لانتخاب اعضاء مجلس ادارة الغرفة الذي يتنافس 36 مرشحاً على 13 مقعداً.
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