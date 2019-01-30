شؤون فلسطينية

اغلاق صناديق الاقتراع لانتخاب غرفة تجارة وصناعة الخليل ونسبة الاقتراع 85.9%

اغلاق صناديق الاقتراع لانتخاب غرفة تجارة وصناعة الخليل ونسبة الاقتراع 85.9%
رام الله - دنيا الوطن
اغلقت اللجنة المركزية لإدارة انتخابات الغرف التجارية و
الصناعية، مساء اليوم الثلاثاء، صناديق الاقتراع لانتخابات غرفة تجارة وصناعة محافظة والتي بلغت نسبة التصويت فيها 85.9 % حيث اقترع ( 1868) ناخباً في العملية الانتخابية التي بدأت في تمام الساعة وقد شرعت اللجنة المركزية للانتخابات بعملية فرز الاصوات. 

يشار الى ان 2174 ناخباً يحق لهم ممارسة حقهم الانتخابي لانتخاب اعضاء مجلس ادارة الغرفة الذي يتنافس 36 مرشحاً على 13 مقعداً.

أخبار ذات صلة

ابو هولي: يجب تفعيل اللجنة الأممية للقضاء على التمييز العنصري

ابو هولي: يجب تفعيل اللجنة الأممية للقضاء على التمييز العنصري

إعلان نتائج مؤشر سلطة النقد الفلسطينية الموسّع لدورة الأعمال– كانون ثاني 2019

إعلان نتائج مؤشر سلطة النقد الفلسطينية الموسّع لدورة الأعمال– كانون ثاني 2019

وزيرة الاقتصاد: انتخابات الغرف التجارية الصناعية رافعة حقيقية لتحسين اداء الغرف

وزيرة الاقتصاد: انتخابات الغرف التجارية الصناعية رافعة حقيقية لتحسين اداء الغرف

النخالة: مصر لم تنجز بملف المصالحة لأنها لا تدعم المقاومة بشكل واضح

النخالة: مصر لم تنجز بملف المصالحة لأنها لا تدعم المقاومة بشكل واضح

ما هي عملة البيتكوين التي دعا أبو عبيدة لدعم المقاومة من خلالها؟

ما هي عملة البيتكوين التي دعا أبو عبيدة لدعم المقاومة من خلالها؟

فتوح: حماس أخرجت نفسها من الحكومة الفصائلية والاستنكاف عنها موقف سلبي

فتوح: حماس أخرجت نفسها من الحكومة الفصائلية والاستنكاف عنها موقف سلبي

عبر الـ (بيتكوين).. كتائب القسام تدعو لدعم المقاومة ماليا

عبر الـ (بيتكوين).. كتائب القسام تدعو لدعم المقاومة ماليا

الشرطة تكشف ملابسات سرقات بقيمة 55 ألف شيكل برام الله

الشرطة تكشف ملابسات سرقات بقيمة 55 ألف شيكل برام الله

التعليقات

الدنيا حكايات

زوال دولة إسرائيل

زوال دولة إسرائيل

شؤون فلسطينية

ابو هولي: يجب تفعيل اللجنة الأممية للقضاء على التمييز العنصري

ابو هولي: يجب تفعيل اللجنة الأممية للقضاء على التمييز العنصري

إعلان نتائج مؤشر سلطة النقد الفلسطينية الموسّع لدورة الأعمال– كانون ثاني 2019

إعلان نتائج مؤشر سلطة النقد الفلسطينية الموسّع لدورة الأعمال– كانون ثاني 2019

اغلاق صناديق الاقتراع لانتخاب غرفة تجارة وصناعة الخليل ونسبة الاقتراع 85.9%

اغلاق صناديق الاقتراع لانتخاب غرفة تجارة وصناعة الخليل ونسبة الاقتراع 85.9%

وزيرة الاقتصاد: انتخابات الغرف التجارية الصناعية رافعة حقيقية لتحسين اداء الغرف

وزيرة الاقتصاد: انتخابات الغرف التجارية الصناعية رافعة حقيقية لتحسين اداء الغرف

الشرطة تكشف ملابسات سرقات بقيمة 55 ألف شيكل برام الله

الشرطة تكشف ملابسات سرقات بقيمة 55 ألف شيكل برام الله

الشرطة تضبط 69 قطعة اثرية في اريحا

الشرطة تضبط 69 قطعة اثرية في اريحا

السعودية تُجدد رفضها السياسات الإسرائيلية لطمس هوية الشعب الفلسطيني

السعودية تُجدد رفضها السياسات الإسرائيلية لطمس هوية الشعب الفلسطيني

المالكي يستقبل نظيره الإيطالي ويُطلعه على آخر المستجدات

المالكي يستقبل نظيره الإيطالي ويُطلعه على آخر المستجدات

منوعات

تفاصيل عن حياة نجوى كرم لم تُكشف سابقاً.. طبخ وتنظيف وغسل أطباق

تفاصيل عن حياة نجوى كرم لم تُكشف سابقاً.. طبخ وتنظيف وغسل أطباق

سمير غانم يُفاجئ نيللي بقُبلة أمام الجميع ويثير الجدل

سمير غانم يُفاجئ نيللي بقُبلة أمام الجميع ويثير الجدل

ماريا كاري في السعودية.. هل حقاً غطت رأسها وكشفت عن صدرها؟

ماريا كاري في السعودية.. هل حقاً غطت رأسها وكشفت عن صدرها؟

&#34;كرش&#34; أحمد الفيشاوي يثير السخرية بأحدث ظهور له مع زوجته بحديقة منزلهما

"كرش" أحمد الفيشاوي يثير السخرية بأحدث ظهور له مع زوجته بحديقة منزلهما

ابنة الفنان الراحل عامر منيب الشابة تلفت الأنظار بجمالها

ابنة الفنان الراحل عامر منيب الشابة تلفت الأنظار بجمالها

فنان عربي في تل أبيب دفاعا عن المثليين.. من هو؟

فنان عربي في تل أبيب دفاعا عن المثليين.. من هو؟

بعد 11 عامًا.. طفلتي &#34;لحظة وداع&#34; من أجمل فتيات تركيا

بعد 11 عامًا.. طفلتي "لحظة وداع" من أجمل فتيات تركيا

كشفت جنسيته وديانته.. شاهد خطيب عبير سندر الوسيم

كشفت جنسيته وديانته.. شاهد خطيب عبير سندر الوسيم

قصة الفنان الراحل &#34;هامان&#34; الذي فقد بصره بسبب استحمامه بالبنزين والجاز

قصة الفنان الراحل "هامان" الذي فقد بصره بسبب استحمامه بالبنزين والجاز

شمس الملا تصدم الجميع بصور خادشة للحياء مع حبيبها

شمس الملا تصدم الجميع بصور خادشة للحياء مع حبيبها

عربي

وزير الإعلام اليمني: الحوثيون حريصون على عدم منح الأمم المتحدة أي إنجاز

وزير الإعلام اليمني: الحوثيون حريصون على عدم منح الأمم المتحدة أي إنجاز

سلطات السودان تأمر بإطلاق سراح المعتقلين على خلفية الاحتجاجات الأخيرة

سلطات السودان تأمر بإطلاق سراح المعتقلين على خلفية الاحتجاجات الأخيرة

الحريري: متفائل &#34;بحذر&#34; إزاء تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة

الحريري: متفائل "بحذر" إزاء تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة

مقتل 19 حوثيا في جبهتي حجة وصعدة

مقتل 19 حوثيا في جبهتي حجة وصعدة