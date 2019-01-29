وزيرة الاقتصاد: انتخابات الغرف التجارية الصناعية رافعة حقيقية لتحسين اداء الغرف





يشار الى أنه تم تنفيذ انتخابات غرف تجارة وصناعة محافظات (طولكرم، قلقيلية، جنين، أريحا والأغوار، سلفيت، بيت لحم، وطوباس) وتستمر الانتخابات وفق الجدول الزمني المحدد ينتهي بانتخابات مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة مدينة القدس العاصمة المحتلة يوم 3 شباط المقبل.













رام الله - دنيا الوطنقالت وزيرة الاقتصاد الوطني عبير عودة، اليوم الثلاثاء، أنانتخابات الغرف التجارية الصناعية تشكل الرافعة الحقيقية لتحسين وتطوير مؤسسات الغرف واداه مهمة لتعزيز الشراكة وتحمل المسؤوليات اتجاه تنمية الاقتصاد الوطني.جاء ذلك خلال تفقدها سير العملية الانتخابية لغرفة تجارة وصناعة محافظة الخليل، بمرافقة محافظ الخليل اللواء جبريل البكري ووزيرة السياحة رولامعايعه، وممثلين عن المؤسسات الرسمية والاهلية في المحافظة، في المركز الكوري الفلسطيني، والتي يتنافس فيها 36 مرشحاً على عضوية مجلس إدارة الغرفة البالغة 13 مقعداً ويحق لـ 2174 ناخباً ممارسة حقهم الانتخابي.وأكدت الوزيرة عودة ان انتخابات الغرف التجارية الصناعية تأتي كاستحقاق ديمقراطي، وقانوني، لتجديد مجالس إدارات الغرف وانسجاماً مع خطة الحكومة الفلسطينية في بناء اقتصاد وطني قوي، الامر الذي يستدعي الى وجود مؤسسات قوية تلبي متطلبات التحول الاقتصادي.وبينت الوزيرة أن إعادة هيكلة مؤسسات القطاع الخاص يلعب دور مهم في تطوير وتحسين اقتصادنا، وركيزة اساسية لمواجهة كافة التحديات، والمراكمة على الانجازات التي نحققها في مختلف المجالات، متمنية ان تفرز هذه الانتخابات كفاءات قادرة على الارتقاء بالخدمات وتقديمها بشكل متقدم، وتلبية احتياجات منتسبي الغرف وتنفيذ اهداف الغرف في خدمة الاقتصاد الوطني.وتفقدت الوزيرة عودة بمرافقة محافظ محافظة الخليل، واللجنة المركزية لإدارة الانتخابات سيرة العملية الانتخابية والإجراءات المتبعة في اجراء هذه الانتخابات مثمنة الجهود الكبيرة التي بذلتها اللجنة المركزية وجميع الطواقم العاملة لانجاح هذا العرس الديمقراطي.وذكرت الوزيرة عودة ان الغرف التجارية تمثل الشريحة الاقتصادية الأكبر في فلسطين إذ يبلغ عدد منتسبيها ما يزيد عن 55 ألف من كافة الشرائح الاقتصادية الأمر الذي ينعكس ايجابيا على أداء هذه الغرف، و يعزز دورها في تنمية الاقتصاد الفلسطيني .