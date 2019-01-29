شؤون فلسطينية

الكشف عن تفاصيل اجتماع فصائل المنظمة مع فتح بغزة

الكشف عن تفاصيل اجتماع فصائل المنظمة مع فتح بغزة
خاص دنيا الوطن - أحمد العشي
عقدت فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، أمس الثلاثاء، اجتماعاً بدعوة من حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)؛ لبحث كافة الملفات المطروحة على الساحة الفلسطينية.

أكد وجيه أبو ظريفة، عضو المكتب السياسي لحزب الشعب، أن اللقاء جاء؛ لتدارس القضايا المطروحة على الساحة الفلسطينية بشكل عام، وفي قطاع غزة بشكل خاص، خاصة بعد الفترة الصعبة التي مر بها القطاع، نتيجة رفض حركة حماس، السماح لحركة فتح بإحياء ذكرى انطلاقة الثورة وإيقاد الشعلة، لافتاً إلى أن كل القوى تدخلت في ذلك؛ بهدف منع قطاع غزة من الوصول إلى مرحلة الانفجار.

وأشار أبو ظريفة إلى أن الاجتماع، جاء لتدارس الأوضاع السياسية، خاصة بعد القرارات الأخيرة فيما يتعلق بحل المجلس التشريعي، وقرار فتح بتشكيل حكومة جديدة برام الله.

وحول الحكومة الجديدة، قال أبو ظريفة: "لم يتم مناقشة قضية الحكومة الجديدة بشكل مفصل، خاصة وأن هناك لجنة مكلفة من حركة فتح هي التي تخوض الحوار مع كل فصيل على حدة".

وأضاف: "ستبدأ اللجنة بمشاوراتها مع الفصائل اليوم، لتشكيل الحكومة، والتي نأمل أن يكون هناك توافق وطني على تشكيل حكومة وحدة وطنية، تعبر عن الكل الفلسطيني، وتستطيع إخراجنا من الأزمة التي يعيشها النظام السياسي".

وفي السياق، أكد أبوظريفة، أن الفصائل ستشكل وفوداً، كما فعلت حركة فتح بتشكيلها اللجنة المنبثقة عن اللجنة المركزية؛ لإجراء الحوار، متوقعاً أن تكون الوفود من قطاع غزة والضفة الغربية ومن الخارج، منوهاً في الوقت ذاته إلى أن هناك آليات محددة داخل كل فصيل على حدة.

وأشار أبو ظريفة، إلى أن الحوارات ستبدأ هذه الليلة، والأيام المقبلة؛ للتشاور بين حركة فتح، وباقي الفصائل الفلسطينية.

وفيما يتعلق بزيارة حنا ناصر رئيس لجنة الانتخابات المركزية إلى قطاع غزة الأسبوع المقبل، أوضح عضو المكتب السياسي لحزب الشعب، أن لجنة الانتخابات مقدرة من قبل كل المواطنين، وهي إشرافية وإدارية في موضوع الانتخابات.

وقال: "نحن ننظر إلى هذه الانتخابات من ناحية سياسية، حيث إننا نريدها شاملة تعبر عن دولة فلسطين، خاصة بعد اعتراف الجمعية العامة للأمم المتحدة بدولة فلسطين كعضو مراقب، وبالتالي نريد من هذه الانتخابات، إعادة إنتاج مجلس تشريعي جديد".

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