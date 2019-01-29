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شؤون فلسطينية

ما هي البتكوين التي دعا إليها المتحدث باسم كتائب القسام؟

ما هي البتكوين التي دعا إليها المتحدث باسم كتائب القسام؟
عملة بيتكوين
رام الله - دنيا الوطن
دعا أبو عبيدة، المتحدث باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، محبي المقاومة وداعميها، إلى دعم المقاومة ماليا بعملة "البيتكوين" الإلكترونية.

وهذه هي المرة الأولى التي تدعو فيها كتائب القسام بشكل علني، إلى دعمها ماليا، في إشارة إلى الصعوبات المالية التي تعاني منها حركة حماس، وذراعها العسكري.

ويشار إلى أن البيتكوين عملة إلكترونية بشكل كامل يتم تداولها عبر الإنترنت فقط من دون وجود فيزيائي لها ونظام دفع عالمي ويمكن مقارنتها بالعملات الأخرى مثل الدولار أو اليورو، لكن مع عدة فوارق أساسية.

وقيمة البيتكوين مرتفعة، ووصلت إلى 1027.51 دولار قيمة 1 بيتكوين فيما يمكن تحويلها إلى الدولار والعملات الأخرى، من خلال بيعها والحصول على قيمتها التي تتغير باستمرار مثل قيمة العملات الأخرى.

وما يميز هذه العملة عن العملات التي تتحكم فيها البنوك المركزية في العادة، هي أنها لا تخضع لتحكم جهة معينة، فيما جاءت لتغير المعاملات المالية في العالم كما غيرت الإنترنت الكثير من أنماط حياة الإنسان خلال السنوات الأخيرة.

أما الدول التي تقبل التعامل معها رسميا هي الدنمارك و إستونيا و السويد و كوريا الجنوبية وكندا وفنلندا وهولندا والمملكة المتحدة، وهي الدول الصديقة لهذه العملة، سواءً بشكل مباشر من خلال اعتراف حكومي بها، أو من خلال ترك الشركات والأفراد يتعاملون بها.

وكانت وكالة (الأناضول) التركية قالت قبل نحو شهرين: إن حركة حماس تعاني من ضائقة مالية كبيرة، أثّرت على كثير من مؤسساتها.

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