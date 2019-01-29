فتوح: لجأنا الى تشكيل حكومة فصائلية وحماس أخرجت نفسها منها

رام الله - دنيا الوطناكد روحي فتوح عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح)، أن كل العراقيل وضعت امام حكومة الدكتور رامي الحمد الله من قبل حركة حماس، ومع ذلك استمر في العمل.وبين أنه تم اللجوء الى تشكيل حكومة فصائلية سياسية، منوها في الوقت ذاته إلى أن حركة حماس أخرجت نفسها من هذه الحكومة، مشيرا إلى أن رئيس حكومة الوفاق بادر بتقديم الاستقالة، وبقائها حكومة تسيير أعمال.وقال فتوح: "ننتظر تكليف شخصية يتم التوافق عليها واختيارها لتشكيل حكومة جديدة، وحتى الان لم تطرح هذه الاسماء".وفي السياق، أكد فتوح ان اللجنة المنبثقة عن اللجنة المركزية، تشاورت مع كافة فصائل منظمة التحرير، لافتا إلى أن اليوم كان هو الاول من الحوار مع حزب الشعب.ووجه فتوح رسالة الى الفصائل: "نحن نتعرض لاكبر هجمة سواء من الادارة الامريكية او الاحتلال، منذ الاعتراف بالقدس عاصمة للاحتلال، ووقف تمويل السلطة الفلسطينية، ووقف دعم وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين، وإغلاق منظمة التحرير في أمريكا".وأضاف: "هذا يتطلب من الفصائل المشاركة في ادارة الصراع، في اطار الحكومة الفصائلية السياسية، اما الاستنكاف موقف سلبي، لذلك اناشد الجميع الشراكة مع حركة فتح في هذه الحكومة".وحول طبيعة الحوارات، أكد فتوح، أن هناك برنامج سياسي، وهناك مجموعة قرار اتخذها المجلس الوطني، وأن الحكومةعليها وضع برنامجها الحكومي.وقال: "نحن نعرض على الفصائل الشراكة الكاملة في الحكومة، فنضع كافة البرامج على الطاولة، بالاضافة الى توزيع الحقائب على الفصائل التي توافق على مشاركتنا".وأوضح أنه بعد رئيس الوزراء لديه فترة لمدة ثلاثة اسابيع لتشكيل حكومته، وإذا لم يستطيع فانه يمكن تمديد الفترة حتى يشكلها، مشيرا إلى ان نتائج الاجتماعات ستوضع على طاولة اللجنة المركزية وستطرح على الرئيس.وحول قانون الضمان الاجتماعي، اكد فتوح أن هناك اصوات خرجت تطالب بتعديل القانون، وذلك منذ طرحه، منوها إلى أن الرئيس أكد وقتها انه يمكن تعديلها.وقال: "استجاب الرئيس للنداءات، واللجنة المركزية ناقشت الامر ورفعت توصية بتجميد العمل بهذا القانون، والرئيس أصدر قرارا بوقف العمل به، للتوصل الى قانون دون اعتراض من أحد".وأضاف: "الرئيس سيصدر قانونا بإعادة نفاذ قانون الضمان الاجتماعي ولكن بعد اجراء التعديلات التي ترضي الجميع".