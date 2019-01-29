عبر الـ (بيتكوين).. كتائب القسام تدعو لدعم المقاومة ماليا

دعا أبو عبيدة، الناطق باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، كلّ محبي المقاومة، وداعمي القضية الفلسطينية العادلة، لدعم المقاومة ماليا، من خلال عملية الـ (بيتكوين)، وذلك عبر آليات سيتم الإعلان عنها قريبا.





وقال أبو عبيدة في تغريدة له عبر (تويتر): "يحارب الاحتلال الإسرائيلي، المقاومة من خلال محاولة قطع الدعم عنها بكل السبل، لكن محبي المقاومة في كل العالم يحاربون هذه المحاولات الإسرائيلية، ويسعون لإيجاد كافة سبل الدعم الممكنة للمقاومة".





وأضاف: "ندعو كل محبي المقاومة وداعمي قضيتنا العادلة لدعم المقاومة ماليا من خلال عملة الـ"بيتكوين" عبر الآليات التي سنعلن عنها قريباً".





يشار إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تدعو فيها كتائب القسام، إلى دعمها ماليا، بشكل علني منذ إنشائها من قبل حركة حماس.





وكانت وكالة (الأناضول) التركية قالت قبل نحو شهرين: إن حركة حماس تعاني من ضائقة مالية كبيرة، أثّرت على كثير من مؤسساتها.

رام الله - دنيا الوطن