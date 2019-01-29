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شؤون فلسطينية

الشرطة تكشف ملابسات سرقات بقيمة 55 ألف شيكل برام الله

الشرطة تكشف ملابسات سرقات بقيمة 55 ألف شيكل برام الله
رام الله - دنيا الوطن
القت الشرطة اليوم القبض على ستة اشخاص يشتبه تورطهم بثلاث قضايا سرقات منفصلة في رام الله .

وذكر بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أنه وفي القضية الاولى وبناء على شكوى مواطنة تلقتها شرطة المباحث العامة في رام الله تفيد قيام مجهولين بسرقة معدات واجهزة ومواد من صالون تجميل للسيدات تملكه في مجمع تجاري في رام الله، وقدرت المشتكية قيمة المسروقات بمبلغ يقارب 20 ألف شيكل، وبعد إجراءات البحث والتحري وجمع الأدلة تم الاشتباه بشخصين وتم القاء القبض عليهما وضبطت الشرطة بحوزتهما المسروقات .

وفي القضية الثانية وبعد ان تقدم مواطن بشكوى لدى شرطة المباحث مفادها قيام مجهولين بسرقة ماكينة ثمينة لاعداد الحلويات قدر المشتكي قيمتها بمبلغ 30 الف شيكل وبعد البحث والتحري وجمع المعلومات تبين بأن شخصين من محافظة الخليل قاما بسرقتها واتلافها ومن ثم بيعها لمحل خرده بمبلغ 600 شيكل.

اما في القضية الثالثة، تقدم مواطن بشكوى لشرطة المباحث العامة مفادها قيام مجهولين بسرقة مبلغ 5000 شيكل و4 دفاتر شيكات من خزنة من داخل مطعم يملكه في رام الله، وبعد اجراءات البحث والتحري وجمع المعلومات، تم الاشتباه بشخصين والقاء القبض عليهم.

وأكد البيان، بان الشرطة اوقفت المشتبه بهم الستة وأحالتهم إلى النيابة العامة لاستكمال الاجراءات القانونية بحقهم أصولاً.

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