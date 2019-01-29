الشرطة تضبط 69 قطعة اثرية في اريحا

رام الله - دنيا الوطنضبطت الشرطة في محافظة اريحا والاغوار اليوم 69 قطعة يشتبه انها اثرية بحوزة شخص داخل منزله.وذكر بيان لإدارة العلاقات العامة والاعلام في الشرطة، ان معلومات ورت للشرطة حول وجود مواد يشتبه انها اثرية في منزل مواطن، على الفور تحرك فرع شرطة السياحة والاثار الى المنزل وضبط القطع الاثرية بعد ان اجرت الشرطة التفتيش القانوني لمنزله، حيث تم ضبط القطع الاثرية وتوقيف المشتبه به.واكد البيان، ان المشتبه به احيل لجهات الاختصاص مع المضبوطات لاستكمال الاجراءات القانونية بحقه حسب الاصول.