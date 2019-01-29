السعودية تُجدد رفضها السياسات الإسرائيلية لطمس هوية الشعب الفلسطيني

رام الله - دنيا الوطنجددت المملكة العربية السعودية، رفضها القاطع لجميع السياسات والممارسات، والخطط الإسرائيلية الباطلة، الهادفة إلى تكريس التمييز العنصري، ضد أبناء الشعب الفلسطيني، وطمس هويته الوطنية، والمساس بحقوقه المشروعة.وذكّر مجلس الوزراء السعودي في جلسته برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم الثلاثاء في قصر اليمامة بمدينة الرياض، بما عبرت عنه المملكة في كلمتها أمام مجلس الأمن الدولي، حول الوضع في الشرق الأوسط، بشأن مواقفها الثابتة تجاه القضية الفلسطينية، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).