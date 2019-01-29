دولي

مسؤولان روسيان يؤكد لنتنياهو التزام موسكو بالحفاظ على الأمن القومي الإسرائيلي

مسؤولان روسيان يؤكد لنتنياهو التزام موسكو بالحفاظ على الأمن القومي الإسرائيلي
رام الله - دنيا الوطن
أكد المبعوث الخاص للرئيس الروسي، إلى سوريا، ألكسنجر لافرينتييف، ونائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين، التزام موسكو بالحفاظ على الأمن القومي الإسرائيلي.

جاء ذلك، خلال اجتماع جمع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتيناهو، بالمسؤولين الروسيين في القدس المحتلة.

وحضر اللقاء مستشار الأمن القومي في إسرائيل، مائير بن شبات ورئيس هيئة العمليات في القيادة العامة لجيش الاحتلال, أهرون حليوا.

وتناول اللقاء الملف الإيراني، والأوضاع في سوريا، وتوطيد آلية التنسيق بين الجيشين الإسرائيلي والروسي، التي من شأنها منع الاحتكاكات بينهما.

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