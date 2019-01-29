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وزير الإعلام اليمني: الحوثيون حريصون على عدم منح الأمم المتحدة أي إنجاز

وزير الإعلام اليمني: الحوثيون حريصون على عدم منح الأمم المتحدة أي إنجاز
وزير الإعلام اليمني
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني: إن ‎"المليشيات الحوثية"، أحبطت مجدداً اتفاقاً برعاية ‎الأمم المتحدة لتوزيع القمح المخزن في شركة مطاحن البحر الأحمر بمدينة الحديدة، مؤكداً أنها استهدفت بالرصاص فريق الأمم المتحدة، خلال محاولته الوصول للشركة.

وأضاف وزير الإعلام في تغريدة على (تويتر):‏ مليشيا الحوثي، عرقلت تسيير القافلة الغذائية، عقب رفضهم فتح الطريق، ونزع الألغام، والعبوات الناسفة بين دوار المطاحن وكيلو 16 بالحديدة، لافتاً إلى أن ضباط الارتباط في اللجنة الحكومية، والفريق الهندسي، تعرضوا لإطلاق نار خلال عملية مسح وتصفية شبكات الألغام على طول الطريق الواقع تحت سيطرة قوات الجيش من دوار المطاحن، وحتى قوس النصر، وصولاً لخطوط التماس، تنفيذاً لاتفاق الحديدة، وبناء على تنسيق مسبق.

وأكد الإرياني، أنه بات جلياً أن ‎"المليشيا الحوثية" حريصة على عدم منح الأمم المتحدة وفريقها في اليمن، أي إنجاز يتعلق بتنفيذ اتفاقات السويد، ولو كان تسيير قافلة إنسانية، رغم مرور قرابة شهرين، محملاً الأمم المتحدة، مسؤولية هذا الفشل، وطالبها بتوضيح الحقائق للرأي العام، وسرعة الكشف عن الطرف المعرقل لتنفيذ الاتفاق.

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