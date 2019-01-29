شؤون فلسطينية

دعت إليه فتح.. الكشف عن تفاصيل اجتماع ضمّ فصائل منظمة التحرير بغزة

دعت إليه فتح.. الكشف عن تفاصيل اجتماع ضمّ فصائل منظمة التحرير بغزة
اجتماع بين حلس وفصائل المنظمة في غزة
رام الله - دنيا الوطن
عقدت فصائل منظمة التحرير الفلسطينية في قطاع غزة، اجتماعاً، اليوم الثلاثاء، بدعوة من حركة فتح، ضمّ كافة فصائل المنظمة.

‏‎وكان في استقبال قادة الفصائل، أحمد حلس "أبو ماهر" عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، مفوض عام التعبئة والتنظيم، وعماد الأغا، مفوض العلاقات الوطنية لحركة فتح في الهيئة القيادية العليا.

‏‎وتناول اللقاء كافة القضايا المشتركة، وسبل تعزيز العلاقة بين فصائل منظمة التحرير، بما يخدم المصلحة الوطنية.

‏‎كما استعرض المجتمعون، آخر المستجدات على الصعيد الوطني، وأكدوا على ضرورة تعزيز الوحدة الوطنية، وإنهاء حالة الانقسام.

وقال حلس: إن الوضع الراهن يتطلب من الجميع إعلاء مصالح الوطن العليا فوق أي اعتبارات، "لنستطيع موحدين مواجهة التحديات التي تواجه المشروع الوطني وقضيته العادلة".

وثمّن حلس، القرار الذي أصدره الرئيس محمود عباس، بوقف نفاذ القرار بقانون رقم 19 لسنة 2016 بشأن الضمان الاجتماعي وتعديلاته اعتباراً من تاريخه، واستمرار الحوار بين جميع الجهات ذات العلاقة بالخصوص، من أجل الوصول لتوافق وطني على أحكام القانون، وموعد نفاذه.

وشرح حلس أهمية رئاسة دولة فلسطين لمجموعة (77+ الصين)، كأكبر تجمع دولي، وكتجسيد واقعي وعملي من أكثر من 130 دولة يشكلون 80% من سكان العالم، يعترفون بحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة على حدود الرابع من حزيران/ يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكد قدرة الدبلوماسية الفلسطينية على الاستفادة من هذا الوضع المهم لفلسطين، طوال العام الحالي 2019، كما تمّ التأكيد من الحضور على ضرورة استمرار هذه اللقاءات المثمرة مستقبلاً.

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