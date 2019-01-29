المالكي يستقبل نظيره الإيطالي ويُطلعه على آخر المستجدات

يذكر، أن إيطاليا إحدى الدول الست المشاركة في البعثة إلى جانب الدنمارك، والنرويج، والسويد، وسويسرا، وتركيا.

رام الله - دنيا الوطناستقبل وزير الخارجية والمغتربين، د.رياض المالكي، اليوم الثلاثاء في مقر الوزارة بمدينة رام الله، وزير خارجية جمهورية إيطاليا السيد إينزو موافيرو، بحضور مساعد الوزير للشؤون الأوروبية، السفيرة د. أمل جادو، والقنصل الإيطالي العام في القدس السيد فابيو سوكولوزيس، ووفد رفيع المستوى من الجانبين.وتطرق المالكي، خلال اللقاء إلى التصعيد الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة، وصعوبة تحريك عملية السلام في ظل تعقيدات الوضع الراهن، خاصة بعد المواقف الأميركية الأخيرة.وأضاف: نعول كثيراً على الدور الإيطالي، داخل الاتحاد الأوروبي، وأن تساعدنا في إعادة تفعيل عملية السلام من جديد والدفع بها إلى الأمام.وأكد المالكي استعداد دولة فلسطين للانضمام لأي مبادرة سلام من أي دولة أو مجموعة دول، وذلك من أجل تفعيل العملية السياسية وإعادتها للمسار الصحيح للوصول إلى اتفاق ينهي الاحتلال، ويمهد الطريق لإقامة دولة فلسطينية مستقلة.وتابع: خلال الأيام القليلة المقبلة سيكون هناك اجتماع على مستوى وزراء الخارجية العرب، والاتحاد الأوروبي من أجل التحضير للقمة العربية الأوروبية، التي ستنعقد نهاية الشهر المقبل في شرم الشيخ بمصر، ويأمل من هذه القمة، أن تركز على القضية الفلسطينية، وأن توفر الأدوات اللازمة لانطلاقة عملية سلام مجدية، وفاعلة، ووازنة.وقال: إن موقف إيطاليا من عملية السلام مهم جداً، فهي تسعى دائماً من أجل الوصول إلى الحل النهائي للقضية الفلسطينية.بدوره، أكد موافيرو على أهمية العودة إلى عملية السلام، نظراً لأهميتها للمنطقة، وقال يجب أن تتوفر الثقة بين الطرفين لأنها قاعدة تؤدي إلى النتيجة المرجوة، مشيرا الى أن إيطاليا لا تدخر جهداً بالتعاون مع الدول الأوروبية من أجل الدفع بعملية السلام القائمة على المرجعيات الدولية، وقرارات الأمم المتحدة،مشيرا الى انا ايطاليا مستمرة في تقديم الدعم للشعب الفلسطيني من اجل بناء المؤسسات.وفي وقت لاحق، عقد الوزيران مؤتمراً صحفياً، طالب خلاله الوزير المالكي المجتمع الدولي بالعمل على إجبار إسرائيل على الالتزام بالاتفاق الخاص بوجود البعثة الدولية المؤقتة في مدينة الخليل، بعد تهديد رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعدم التجديد لوجودها.