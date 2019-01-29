شؤون فلسطينية

الرئيس يقبل استقالة الحكومة ويكلّفها بتسيير الأعمال حتى تشكيل حكومة جديدة

الرئيس يقبل استقالة الحكومة ويكلّفها بتسيير الأعمال حتى تشكيل حكومة جديدة
الرئيس عباس ورئيس الوزراء
رام الله - دنيا الوطن
قبِل الرئيس محمود عباس، مساء اليوم الثلاثاء، استقالة حكومة الوفاق الوطني، وكلّفها بتسيير الأعمال، حتى تشكيل حكومة جديدة.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا): إن الرئيس سيبدأ المشاورات، لتشكيل حكومة سياسية من فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، بهدف الإعداد لانتخابات تشريعية جديدة.

وأعلن الحمد الله، خلال جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية التي عقدها اليوم الثلاثاء برئاسته، أن الحكومة تضع استقالتها تحت تصرف الرئيس محمود عباس، وهي مستمرة في أداء مهامها وخدمة أبناء شعبنا في كافة أماكن تواجده، وتحملها لجميع مسؤولياتها إلى حين تشكيل حكومة جديدة.

يأتي ذلك، بعدما أوصت اللجنة المركزية لحركة فتح أول أمس الأحد، بتشكيل حكومة فصائلية من منظمة التحرير الفلسطينية، فيما قال عزام الأحمد، عضو اللجنة: إن الهدف من هذه الحكومة، فك الارتباط عن حماس، والإعداد لانتخابات تشريعية.

وقالت حركة حماس اليوم الثلاثاء: إن حكومة الحمد الله، كان لها الدور الأكبر في "ترسيخ الانقسام وتعزيزه وتعطيل مصالح شعبنا".

وأضافت على لسان المتحدث باسمها فوزي برهوم: أن "استقالتها تأتي في إطار تبادل الأدوار مع حركة فتح، ورئيسها محمود عباس؛ لترك المجال لتشكيل حكومة انفصالية جديدة، تخدم أجندة أبو مازن وحركة فتح".

وأعلنت الجبهتان الشعبية والديمقراطية لتحرير فلسطين، رفضهما المشاركة في الحكومة، المقرر أن يتم التشاور حول تشكيلها خلال الأيام المقبلة.

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