مستشفى بجنين يستخرج كمية كبيرة من المسامير من معدة مريض



ونشر أطباء المستشفى اليوم صورة من داخل غرفة العمليات للمريض عقب استخراج كمية هائلة من المسامير والمعادن من معدته.



وأشار المستشفى إلى أن المريض يعاني من اضطرابات نفسية ويبتلع المعادن والمسامير باستمرار، مشيرًا إلى أن حالته مستقرة.





رام الله - دنيا الوطنأجرى طاقم الجراحة في مستشفى الدكتور خليل سليمان في مدينة جنين شمالي الضفة الغربية اليوم الثلاثاء، عملية جراحية ناجحة لاستخراج كمية كبيرة من المسامير من جسد مريض.