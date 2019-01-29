بوغدانوف وأبو الغيط يؤكدان على الحقوق المشروعة للفلسطينيين وتحقيق المصالحة

أكد ميخائيل بوغدانوف، نائب وزير الخارجية الروسية، وأحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، على أهمية الجهود المبذولة؛ لتأمين الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها حقه في إقامة دولته المستقلة، آخذان في الاعتبار الضغوط التي تعرض لها الفلسطينيون على مدار العام الأخير.





جاء ذلك، خلال لقاء جمعهما اليوم الثلاثاء، في العاصمة المصرية القاهرة، حيث أكد الطرفان على محورة العمل على تحقيق المصالحة الفلسطينية المنشودة، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).





رام الله - دنيا الوطنوقال السفير محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم أمين عام جامعة الدول العربية: "تم خلال اللقاء، تبادل وجهات النظر حول تطورات الأزمة السورية، والقضية الفلسطينية، والجهود الجارية لتحقيق المصالحة الفلسطينية".