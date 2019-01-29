سلطات السودان تأمر بإطلاق سراح المعتقلين على خلفية الاحتجاجات الأخيرة

رام الله - دنيا الوطنأصدر صلاح قوش المدير العام لجهاز الأمن والمخابرات السوداني، اليوم الثلاثاء، أمرا بإطلاق سراح جميع المعتقلين على خلفية موجة الاحتجاجات الأخيرة في البلاد.وذكرت وزارة الإعلام السودانية، اليوم الثلاثاء، أن المدير العام لجهاز الأمن والمخابرات الوطني أصدر قرارا بإطلاق سراح جميع المعتقلين بالأحداث الأخيرة، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).ويشهد السودان منذ 19 كانون الاول/ديسمبر، احتجاجات واسعة في عدد من مدنه بينها العاصمة الخرطوم في ظل تدهور مستوى المعيشة.وتحولت التظاهرات التي بدأت بعد مضاعفة الحكومة أسعار الخبز ثلاث مرات، إلى احتجاجات عارمة ضد الحكومة في كل أنحاء البلاد، حيث طالب المتظاهرون باستقالة الرئيس، عمر البشير، الذي ألقى من جانبه بمسؤولية التظاهرات على "متآمرين" دون أن يسميهم.وأسفرت الاشتباكات بين المحتجين وقوات الأمن، حسب الإحصائية الرسمية، عن مقتل نحو 30 متظاهرا خلال الاحتجاجات، بينما قالت المنظمات الحقوقية الدولية إن هذا العدد تجاوز 40 قتيلا، بالإضافة إلى إصابة المئات واعتقال العشرات.