الحريري: متفائل "بحذر" إزاء تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة



والأربعاء الماضي، أعلن الحريري وجود "أمور إيجابية تتبلور" بشأن تشكيل الحكومة. مضيفا: "سأحسم الموضوع الأسبوع المقبل (الجاري)".



وبعد حلّ أزمة تمثيل حزب "القوات" المسيحي، والحزب "التقدمي الاشتراكي" الدرزي، يتمسك "حزب الله" بتمثيل حلفائه السنة بوزير بالحكومة.



ويحاول كل الحريري والرئيس اللبناني ميشال عون، إيجاد مخرج للأزمة المستمرة منذ أشهر.



ويعاني لبنان من أزمة تأخر تشكيل الحكومة، منذ 23 ايار/مايو 2018، وسط تبادل للاتهامات بين القوى السياسية حول المسؤول عن عرقلة تشكيلها.



رام الله - دنيا الوطنأعرب سعد الحريري رئيس الوزراء اللبناني المكلف، اليوم الثلاثاء، عن تفاؤله "بحذر" إزاء تشكيل الحكومة الجديدة.وقال الحريري، في حديث لصحفيين: "إن مساعي إنهاء تشكيل الحكومة إيجابية، وإن المزيد سيتضح خلال أيام، إلا أنه رفض الحديث عن خياراته للتعامل مع مختلف السيناريوهات"، بحسب ما جاء على وكالة (الأناضول).