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واشنطن تفرض عقوبات على شركة النفط الوطنية الفنزويلية

واشنطن تفرض عقوبات على شركة النفط الوطنية الفنزويلية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الإدارة الأمريكية، مساء الإثنين، فرض عقوبات على شركة النفط الوطنية الفنزويلية (بي.دي.في.اس.ايه)، بهدف زيادة الضغط الاقتصادي والدبلوماسي على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، ودفعه للتنحي.

الإعلان جاء على لسان مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون، ووزير الخزانة ستيفن منوشين، بمؤتمر صحفي بالبيت الأبيض.

وقال بولتون: "إن العقوبات تشمل تجميد أصول الشركة الواقعة في الولايات المتحدة وتبلغ 7 مليارات دولار، وتكبد الشركة خسارة مالية قدرها 11 مليار دولار كان يفترض أن تأتيها من عائدات توريد النفط خلال العام المقبل"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (الأناضول).

كما تحظر العقوبات على الأمريكيين التعامل مع الشركة.

وأوضح بولتون أن "الطريق إلى تخفيف العقوبات على الشركة هو من خلال انتقال سريع للسلطة إلى الرئيس المؤقت(خوان غوايدو) أو حكومة لاحقة منتخبة ديمقراطيا".

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