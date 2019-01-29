مقتل 19 حوثيا في جبهتي حجة وصعدة

رام الله - دنيا الوطنلقي 14 مسلحا من جماعات الحوثي مصرعهم بغارة لمقاتلات التحالف العربي في محافظة حجة اليمنية، كما سقط خمسة منهم في محافظة صعدة خلال محاولة تسلل فاشلة.وأوضحت مصادر لسكاي نيوز عربية، الثلاثاء، أن من بين القتلى قيادي ميداني في جماعات الحوثي.وفي سياق متصل، قتل ما لا يقل عن خمسة من عناصر جماعة الحوثي خلال محاولة تسلل فاشلة إلى مواقع قوات الجيش الوطني اليمني في شمال مركز مديرية باقم بمحافظة صعدة .وذكر مصدر عسكري في لواء العاصفة، أن قوات الجيش اليمني، تمكنت من إحباط محاولة تسلل قامت بها الجماعات الحوثية إلى مواقع الجيش الوطني وكبدتهم خسائر بشرية فادحة، بحسبما ذكرت وكالة (سبأ) التابعة للحكومة الشرعية.كما هجّرت جماعات الحوثي، أهالي قرى في التحيتا في محافظة الحديدة من قراهم، واستخدمت منازلهم ثكنات عسكرية ومخازن لأسلحتها.وقالت مصادر محلية: "إن الجماعات طردت أهالي قريتي الشبيلية والمجع وقرى أخرى تقع بين مديريتي التحيتا وزبيد، وحولت منازلهم ومدارسهم إلى ثكنات عسكرية".وحسب المصادر، وقع انفجار في مدرسة "النور" بقرية المجعر بسبب تخزين الألغام والعبوات الناسفة فيها.كما أودت رصاصة قناص تابع لجماعة الحوثي، بحياة امرأة في منطقة القحيفة مديرية مقنبة غرب محافظة تعز.