شؤون فلسطينية

الاحتلال يجري أسلوباً دفاعياً جديداً بالضفة بعد عملية أشرف نعالوة

الاحتلال يجري أسلوباً دفاعياً جديداً بالضفة بعد عملية أشرف نعالوة
رام الله - دنيا الوطن
أجرت فرقة الضفة الغربية بالجيش الإسرائيلي، مناورة تدريبية تحاكي للمرة الأولى استخدام أسلوب دفاعي جديد؛ للحيلولة دون تكرر ما حصل مع منفذ عملية إطلاق النار في المنطقة الصناعية "باركان"، أشرف نعالوة، الذي نجح بالفرار بعد تنفيذ العملية إلى حين الكشف عن المكان الذي اختبأ به واغتياله بعد أشهر من البحث عنه.

ووفقاً للقناة السابعة الإسرائيلية، فإن الأسلوب الدفاعي الجديد، وضعته قيادة فرقة الضفة الغربية بالجيش الإسرائيلي كجزء من الدروس المستفادة من عملية أشرف نعالوة، بهدف منع منفذي العمليات المقبلة من الهروب والاختباء قبل القبض عليه واعتقاله أو تصفيته.

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