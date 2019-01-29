شاهد: كيف أنقذت طواقم الهلال الاحمر حياة طفل بغزة
خاص دنيا الوطن
أصيب طفل، جراء اصابته في حادث سير وقع اليوم الثلاثاء، بين مركبتين، في شارع صلاح الدين جنوب مدينة غزة.
وأنقذت الطواقم الطبية التابعة للهلال الأحمر بغزة، حياة الطفل الذي أصيب في شارع صلاح الدين جنوب مدينة غزة، أثناء عودته من مدرسته.
أصيب طفل، جراء اصابته في حادث سير وقع اليوم الثلاثاء، بين مركبتين، في شارع صلاح الدين جنوب مدينة غزة.
وأنقذت الطواقم الطبية التابعة للهلال الأحمر بغزة، حياة الطفل الذي أصيب في شارع صلاح الدين جنوب مدينة غزة، أثناء عودته من مدرسته.
ورصدت "دنيا الوطن" وصول طواقم الاسعاف التابعة للهلال الاحمر، في أقل من خمس دقائق من الاتصال بالعمليات المركزية التابعة للأسعاف.
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