شاهد: كيف أنقذت طواقم الهلال الاحمر حياة طفل بغزة





ورصدت "دنيا الوطن" وصول طواقم الاسعاف التابعة للهلال الاحمر، في أقل من خمس دقائق من الاتصال بالعمليات المركزية التابعة للأسعاف.



























خاص دنيا الوطنأصيب طفل، جراء اصابته في حادث سير وقع اليوم الثلاثاء، بين مركبتين، في شارع صلاح الدين جنوب مدينة غزة.وأنقذت الطواقم الطبية التابعة للهلال الأحمر بغزة، حياة الطفل الذي أصيب في شارع صلاح الدين جنوب مدينة غزة، أثناء عودته من مدرسته.