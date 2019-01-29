شؤون فلسطينية

شاهد: ما قصة الطفل المصري الذي يصارع الموت في غزة

شاهد: ما قصة الطفل المصري الذي يصارع الموت في غزة
خاص دنيا الوطن - محمد عوض
تزداد معاناة الفلسطينين في قطاع غزة جراء اغلاق معبر رفح البري أمام الحالات الانسانية، فهذه المرة الأمر مختلف تماماً، بل أصبحت المعاناة تتفاقم حتى وصل الاطفال المصريون الذين هم في زيارة لأهالي والدتهم - الطفل ابو عبيد حالتك مأساوية.

ناشد المواطن سعد ابو عبيد، المسؤولين بضرورة العمل على سفر ابنته المتزوجة من مصري، بعد أن اكتشف إصابة ابنها الطفل بمرض سرطان الدم، أثناء زيارتها لأهلها في قطاع غزة.

وقال ابو عبيد: "وصلت ابنتي، غزة قبل شهر للقائنا وتفاجأنا بمرض طفلها، لنكتشف لاحقاً باصباته بمرض سرطان في الدم، وحاولنا مكراراً وتكراراً علاجه، الا ان وزارة الصحة برام الله رفضت بسبب جنسيته المصرية، وإن الاحتلال لا يسمح بمرور إلا المرضى الفلسطينين من سكان غزة للعلاج في المستشفيات الوطنية في الضفة الغربية".

وأضاف ابو عبيد، وهو يقف امام بوابة معبر رفح: "الجميع وعدنا بعمل اللازم لسفر ابنتي ونجلها، للعلاج في جمهورية مصر العربية، خاصة وأن زوجها المتواجد بمصر، ينتظرها لعلاج ابنه الذي بدأ يفقد كمية من وحدات الدم".

وقالت والدة الطفل، وقد أنهكها التفكير والمحاولات: "ما أن وصلت لغزة، حتى أعلن عن اغلاق المعبر، حاولت الوصول للمسؤولين حتى يتم الإسراع لنقلي إلى مصر، خاصة أن طفلي مصري، إلا أن كل المحاولات باءت بالفشل، واليوم فتح المعبر، وننتظر من ينقذ ابني من الموت، خاصة أنني اصبحت أنتظر خبر لا أحتمله".

يذكر بأن الجانب المصري أغلق معبر رفح بعد انسحاب موظفي السلطة الفلسطينية، مطلع كانون الثاني/يناير الماضي، بسبب مضايقات يتعرض لها موظفي المعبر من قبل الامن بغزة.

وسمح الجانب المصري لمرور المسافرين في كلا الإتجاهين، بعد أن أغلقت ابوابه للمسافرين من غزة للعالم الخارجي.  


 


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