شؤون فلسطينية

شاهد: أزمة معبر رفح تتفاقم في وجه الحالات الإنسانية

شاهد: أزمة معبر رفح تتفاقم في وجه الحالات الإنسانية
خاص دنيا الوطن - محمد عوض 
تتصاعد وتيرة الخلافات السياسية بين حركتي فتح وحماس في بداية يناير الحالي على خلفية قيام امن حماس باعتقال عدد من موظفي السلطة الفلسطينية على معبر رفح البري، الامر الطي دفع السلطة لسحب موظفيها احتجاجاً على ما اسمته؛ بالمضايقات.

في معبر رفح وبعد اغلاقه لاكثر من اسبوعين متواصلين، ازدادات معاناة المواطنين في قطاع غزة، في ظل تكدس اعداد المسافرين، والحاجة الملحة للحالات الانسانية للسفر عبر هذا المنفذ الوحيد لنقل الافراد من والى قطاع غزة

يقول احد الطلاب الذي توقف امام بوابة المعبر، عشية اعلان الجانب المصري عن عمله، " منذ لحظة اغلاق المعبر، وانا في كل صباح ادفع ضريبة المناكفات السياسية، حيث انني ادرس الهندسة الميكانيكية، في مقديشيو، وان لم التحق بمقعد الدراسة، سيذهب العام الدارسي في مهب الريح"

وطالب الطلاب العالقين، بضرورة ادراج اسماءهم ضمن كشوفات وزارة الداخلية بغزة، ليتسنى لهم الالتحاق بالعام الدراسي الجديد، أسوة بزملاءهم في الجاليات العربية في جامعاتهم .

على حائط المعبر، يقف مسن مبتور القدم، اصيب في العدوان الاخير على غزة، وزوجته التي أصيب بمرض في الكبد، يناشد كافة المسؤولين والمعنين بضرورة تحييد المعبر عن الخلافات السياسية، وابقاءه في حالة انسانية خالصة، لتنقل الحالات التي  بحاجة لعلاج في المستشفيات المصرية.


 



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