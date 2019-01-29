الرئيس: يجب على المجتمع الدولي التدخل لإجبار إسرائيل على الالتزام بالاتفاقات الموقعة

أكد رئيس دولة فلسطين محمود عباس، على ضرورة تدخل المجتمع الدولي، لإجبار إسرائيل على الالتزام بتنفيذ الاتفاقات الموقعة، وعدم تجاهل القانون الدولي والدول الراعية لهذه الاتفاقات.





جاء ذلك خلال استقباله، ظهر اليوم الثلاثاء، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، وزير الخارجية الايطالي إينزو موافيرو ميلانيزى.



وأطلع الرئيس، الوزير الضيف، على آخر مستجدات الأوضاع في الاراضي الفلسطينية، وتطورات العملية السياسية، خاصة بعد ترؤس دولة فلسطين لمجموعة 77+ الصين في الجمعية العامة للأمم المتحدة، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).



وأشار إلى اهمية الدور الاوروبي في العملية السياسية، خاصة بعد الانحياز الواضح للإدارة الاميركية لصالح الاحتلال الاسرائيلي.



وأشاد الرئيس، بالدعم الذي تقدمه إيطاليا للشعب الفلسطيني لبناء مؤسسات الدولة الفلسطينية، مؤكدا حرص القيادة الفلسطينية على تعزيز وتوطيد العلاقات الثنائية بين فلسطين وإيطاليا، لما فيه مصلحة الشعبين الصديقين.



بدوره، أكد وزير الخارجية الايطالي، دعم بلاده للعملية السياسية القائمة على حل الدولتين لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.



واشار إلى أن إيطاليا مستمرة في تقديم الدعم للشعب الفلسطيني من أجل بناء المؤسسات.



وحضر اللقاء، نائب رئيس الوزراء، وزير الاعلام نبيل أبو ردينة، ووزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي.



رام الله - دنيا الوطن