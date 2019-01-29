الرئيس يتلقى دعوة رسمية للمشاركة في القمة العربية بتونس مارس المقبل

رام الله - دنيا الوطنتلقى رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الثلاثاء، دعوة رسمية من نظيره التونسي الباجي قايد السبسي، للمشاركة في اعمال القمة العربية على مستوى الملوك والقادة العرب، والتي تستضيفها تونس في شهر آذار/مارس المقبل.جاء ذلك خلال استقبال الرئيس، ظهر اليوم الثلاثاء، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، مبعوث الرئيس التونسي صبري باش طبجي.ورحب الرئيس، بدعوة نظيره الرئيس التونسي، لحضور اعمال القمة العربية، مؤكدا عمق العلاقات الاخوية التي تربط الشعبين الشقيقين، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).بدوره، قال مبعوث الرئيس التونسي: "تشرفت بلقاء الرئيس محمود عباس، وتسليمه رسميا الدعوة لحضور اعمال القمة العربية التي تستضيفها تونس في شهر آذار/مارس المقبل".وأضاف: "هذه الزيارة كانت مناسبة لنقل تحيات الرئيس الباجي قايد السبسي لأخيه الرئيس محمود عباس، والتأكيد على أن القضية الفلسطينية ستكون احدى العناوين الرئيسية لهذه القمة التي ستكون قمة "استعادة التضامن العربي".واشار المسؤول التونسي إلى ان زيارته اليوم كانت فرصة ايضا لبحث العلاقات الاخوية، وتطوير افاق التعاون بين فلسطين وتونس، مؤكدا أن زيارة الرئيس محمود عباس ستكون لبنة إضافية في تمتين وتعزيز عرى وأواصر الاخوة والمحبة بين شعبينا وقيادتينا.وحضر اللقاء، نائب رئيس الوزراء، وزير الاعلام نبيل أبو ردينة، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي.