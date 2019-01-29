شؤون فلسطينية

الطيبي يؤكد أن حزبه سيخوض الانتخابات الإسرائيلية بمفرده

الطيبي يؤكد أن حزبه سيخوض الانتخابات الإسرائيلية بمفرده
رام الله - دنيا الوطن
قال احمد الطيبي رئيس (الحركة العربية للتغيير): "إن حزبه يعتزم خوض الانتخابات الإسرائيلية المقبلة لوحده، مؤكداً عدم وجود قائمة مشتركة"، وفق ما أورده موقع قناة (كان) الإسرائيلية.

وبحسب القناة، أشار الطيبي إلى أن حزبه سيكرس تحالفات جديدة، معتبراً أنه كان يجب على القائمة العربية المشتركة بالكنيست، التجاوب مع مطالبته بأن يختار الشارع العربي أعضاء القائمة.

وأضافت القناة، أن رئيس "القائمة العربية المشتركة" ورئيس "الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة" النائب أيمن عودة، أكد أنه يواصل جهوده من أجل الحفاظ على وحدة القائمة المشتركة وأن الباب ما زال مفتوحاً أمام المفاوضات لضم جميع القوى في إطارها حفاظاً على الوحدة ومصلحة المجتمع العربي.

وأوضح أن مصلحة المواطنين العرب في إسرائيل هي الأساس بالنسبة لترتيب القائمة المشتركة وليس الهدف هو المقاعد.

ودعا عودة، النائب بالكنيست أحمد الطيبي، وكل رؤساء الأحزاب العربية الأخرى إلى الاجتماع لتوحيد الصفوف، مشيراً إلى أن الحديث حول المقاعد والأماكن في القائمة "يعتبر أمراً مشرذماً للوحدة".

وأضاف أن النقاش يجب أن يكون حول قضايا أساسية تتعلق بمصلحة المواطنين العرب وأن الجبهة مصممة على خوض الانتخابات الإسرائيلية المقبلة ضمن القائمة المشتركة.

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