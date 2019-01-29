شؤون فلسطينية

لليوم الرابع.. استمرار فعاليات موظفي المعاهد الأزهرية بغزة

لليوم الرابع.. استمرار فعاليات موظفي المعاهد الأزهرية بغزة
رام الله - دنيا الوطن
يواصل موظفو المعاهد الأزهرية بمدينة غزة، الفعاليات الاحتجاجية، لليوم الرابع على التوالي، وذلك بعد فشل مبادرة قدمها وليد الخطيب مدير المعهد، الذي عرضها على العميد بالجلوس مع العاملين والتفاهم حول مطالبهم، ولكن قوبلت بالرفض.

وكان موظفو المعاهد الازهرية، قد نظموا فعاليات احتجاجية، في المعاهد الازهرية قبل عدة أيام، بسبب ما أسماه "قيام عميد المعاهد الأزهرية بتحريض أمن جامعة اﻷزهر، ورجال الشرطة على المدرسين المحتجين، وذلك بتوجيه اﻻتهام لهم بالتخريب والتشويش على سير العملية التعليمية".

من جانبه، نفى عماد حمتو رئيس المعاهد الأزهرية، أن يكون هناك اعتداء من أمن الشرطة على المدرسين في المعاهد الأزهرية، أو حتى تدخلهم في أي شيء.

وقال حمتو لـ "دنيا الوطن": "كل الأمور في معهد الأزهر مفتوحة، والدراسة منتظمة، ليس كل ما يصدر من بيانات يتم نشره، هناك مكتب رئيس للمعهد، مفتوح ويستقبل كل الشكاوى".

وأضاف: "مستشار الرئيس لشؤون الشباب، مأمون سويدان، طالب المدرسين بالجلوس معه، ولكنهم رفضوا، وبالتالي فاي إنسان يأتي للتوسط بالخير لا يتم منعه، ولكن هناك من ثلاثة إلى أربعة مدرسين، رفضوا تنفيذ القرارات الصادرة عن الدكتور صبري صيدم، وزير التربية والتعليم العالي، ومكتب الرئيس، ونحن نتعامل معهم بسعة صدر".

وتابع حمتو: "هناك ترهات وأكاذيب تُنشر على (فيسبوك)، حيث إن مكتب رئيس المعهد لديه علم من الذي يشتم المؤسسة، ولن نجاري الفوضى".

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