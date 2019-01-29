الصحة: استشهاد مواطن متأثرا بجراح أصيب بها الجمعة الماضية شرق البريج

رام الله - دنيا الوطنأفاد أشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، باستشهاد المواطن سمير غازي النباهين (47 عاما) متاثرا بجراح اصيب بها الجمعة الماضية شرقي البريج وسط قطاع غزة.وأشار القدرة في تصريح له على صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، أن المواطن النباهين، تعرض لقنبلة غاز في الوجه من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي، خلال مشاركته في مسيرات العودة شرقي البريج.وشهدت فعاليات مسيرة العودة شرق قطاع غزة الجمعة الماضية، مواجهات عنيفة بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الاسرائيلي، مما اسفرت عن استشهاد ثلاثة مواطنين، وإصابة العشرات.