القواسمي: رواتب الموظفين بغزة سترتفع لـ (75%) هذا الشهر







رام الله - دنيا الوطنقال المتحدث باسم حركة فتح أسامة القواسمي، اليوم الثلاثاء: إن رواتب الموظفين في قطاع غزة، سيرتفع هذا الشهر كانون الثاني/ يناير من 50% إلى 75%.وكانت حركة فتح، قد أكدت ذات المعلومة عبر المتحدث باسمها عاطف أبو سيف، أن الحكومة الفلسطينية في رام الله، ستصرف، الشهر المقبل، 75% من رواتب موظفيها في قطاع غزة، بدلاً من نسبة الـ 50% التي تصرف بالوقت الحالي.وأضاف أبو سيف "القرارات المالية والإدارية التي اتخذتها الحكومة الفلسطينية بهدف إنهاء الانقسام، ومست بأبناء شعبنا في قطاع غزة، سيتم إعادة النظر فيها تدريجياً".وأكمل "الحكومة ستواصل تحسين أوضاع الناس في غزة، وستتم إعادة خصومات رواتب الموظفين تدريجياً خلال الأشهر المقبلة".