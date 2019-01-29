شؤون فلسطينية

الحساينة: سننفذ مشروع تأهيل طريق بيتونيا- كفر نعمة خلال العام الجاري

الحساينة: سننفذ مشروع تأهيل طريق بيتونيا- كفر نعمة خلال العام الجاري
رام الله - دنيا الوطن
أعلن وزير الأشغال العامة والإسكان، د. مفيد الحساينة، اليوم، عن تنفيذ مشروع لاٍعادة تأهيل طريق بتونيا- كفر نعمة الملقب بطريق الموت، نتيجة كثرة الحوادث عليه، والذي يخدم منطقة غرب محافظة رام الله.

وقال الحساينة خلال جولته التفقدية للطريق: إن الوزارة ستعمل على تأهيل الطريق خلال العام الجاري، مضيفاً أنه تم وضعه على سلم الأولويات، نظراً للأوضاع الصعبة التي يعاني منها، عدا عن مستوى السلامة المرورية غير الآمنة، والتي أدّت بدورها إلى عدد من الوفيات الناجمة عن حوادث السير.

وذكر بيان صحافي صادر عن الوزارة، أن العمل في المشروع سيتضمن إعادة تأهيل ما طوله حوالي 10 كم، مبيّناً أن مخططات العمل، والتصاميم جاهزة، ومن المتوقع طرح المشروع في شهر نيسان/ أبريل المقبل.

وأوضح البيان، أن الطريق له أهمية حيوية، كونه يخدم 27 قرية غربي المحافظة، عدا عن استخدامه من قبل القادمين من الداخل المحتل، بالإضافة إلى أهميته الاقتصادية عبر استخدامه من قبل المركبات التجارية، مضيفاً أن الوزارة وضعته على سلّم الأولويات، نظراً لحالته السيئة والمنعطفات الخطيرة، التي تقلل من مستوى السلامة المرورية.


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