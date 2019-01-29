رام الله: الشرطة تكشف ملابسات سرقات بقيمة 55 ألف شيكل

رام الله - دنيا الوطنألقت الشرطة اليوم، القبض على ستة أشخاص، يشتبه تورطهم بثلاث قضايا سرقات منفصلة في رام الله.وقال بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة: إنه وفي القضية الأولى وبناء على شكوى مواطنة تلقتها شرطة المباحث العامة في رام الله، تفيد بقيام مجهولين بسرقة معدات وأجهزة ومواد من صالون تجميل للسيدات، تملكه في مجمع تجاري في رام الله، وقدرت المشتكية قيمة المسروقات بمبلغ يقارب 20 ألف شيكل، وبعد إجراءات البحث والتحري وجمع الأدلة تم الاشتباه بشخصين، وتم إلقاء القبض عليهما، وضبطت الشرطة بحوزتهما المسروقات.وفي القضية الثانية، وبعد أن تقدم مواطن بشكوى لدى شرطة المباحث مفادها قيام مجهولين بسرقة ماكينة ثمينة لإعداد الحلويات قدر المشتكي قيمتها بمبلغ 30 ألف شيكل، وبعد البحث والتحري وجمع المعلومات تبين بأن شخصين من محافظة الخليل، قاما بسرقتها، وإتلافها، ومن ثم بيعها لمحل خردة بمبلغ 600 شيكل.أما في القضية الثالثة، فقد تقدم مواطن بشكوى لشرطة المباحث العامة، مفادها قيام مجهولين بسرقة مبلغ 5000 شيكل و4 دفاتر شيكات من خزنة داخل مطعم يملكه في رام الله، وبعد إجراءات البحث والتحري وجمع المعلومات، تم الاشتباه بشخصين، وإلقاء القبض عليهما.وأكد البيان، بأن الشرطة، أوقفت المشتبه بهم الستة، وأحالتهم إلى النيابة العامة؛ لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم أصولاً.