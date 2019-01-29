شركة توزيع الكهرباء تُصدر تنويهاً مهماً لمدينة "رفح"
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت شركة توزيع الكهرباء، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم غداً الأربعاء تنزيل قدرة خط رقم 9 الإسرائيلي المغذي لمحافظة رفح من400 أمبير إلى 200 أمبير.
أعلنت شركة توزيع الكهرباء، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم غداً الأربعاء تنزيل قدرة خط رقم 9 الإسرائيلي المغذي لمحافظة رفح من400 أمبير إلى 200 أمبير.
وأضافت الشركة في بيان مقتضب "سيتم التخفيض، وذلك لزوم أعمال صيانة طارئة، تنفذها شركة الكهرباء الإسرائيلية من الساعة الثامنة صباحاً، وحتى الرابعة مساء".
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