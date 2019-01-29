شركة توزيع الكهرباء تُصدر تنويهاً مهماً لمدينة "رفح"





وأضافت الشركة في بيان مقتضب "سيتم التخفيض، وذلك لزوم أعمال صيانة طارئة، تنفذها شركة الكهرباء الإسرائيلية من الساعة الثامنة صباحاً، وحتى الرابعة مساء".













رام الله - دنيا الوطنأعلنت شركة توزيع الكهرباء، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم ‏غداً الأربعاء تنزيل قدرة خط رقم 9 الإسرائيلي المغذي لمحافظة رفح من400 أمبير إلى 200 أمبير.