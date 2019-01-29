حماس: استقالة حكومة الحمد الله تأتي في إطار تبادل الأدوار مع فتح ورئيسها

رام الله - دنيا الوطنقالت حركة حماس اليوم الثلاثاء: إن حكومة الحمد الله، كان لها الدور الأكبر في "ترسيخ الانقسام وتعزيزه وتعطيل مصالح شعبنا".وأضافت على لسان المتحدث باسمها فوزي برهوم: أن استقالتها تأتي في إطار تبادل الأدوار مع حركة فتح، ورئيسها محمود عباس؛ لترك المجال لتشكيل حكومة انفصالية جديدة، تخدم أجندة أبو مازن وحركة فتح".وتابع برهوم: "وبالتالي فإن شعبنا بحاجة إلى حكومة وحدة وطنية، ومجلس وطني توحيدي، وإجراء انتخابات عامة رئاسية وتشريعية ومجلس وطني".ويذكر، أن رئيس الوزراء رامي الحمد الله، أعلن خلال جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية، التي عقدها اليوم الثلاثاء برئاسته، أن الحكومة تضع استقالتها تحت تصرف الرئيس محمود عباس، وهي مستمرة في أداء مهامها، وخدمة أبناء شعبنا في كافة أماكن تواجده، وتحملها لجميع مسؤولياتها إلى حين تشكيل حكومة جديدة.