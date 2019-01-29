عائلة ناجي تُناشد الرئيس إنقاذ حياة ابنهم:"وحيد والدته ويتيم فكن له الأب"

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رام الله - دنيا الوطنوجهت عائلة ناجي رسالة إلى الرئيس عباس لإنقاذ ابنهم ناجي الذي يُعاني من ورم في الكبد HCC، ولا يوجد له علاج داخل غزة.تقول عائلته أنهم قدموا نموذج واحد للحصول على تحويلة طبية إلى الخارج، لكنهم لم يحصلوا على رد حتى هذه اللحظة، رغم أنهم قدموها قبل شهرين تقريباً.وضع المريض يزداد سوءاً كل يوم، وتُناشد عائلته الرئيس: "نرجو من سيادتكم العمل على تحويله لإحدى مستشفيات الداخل المحتل أو الأردن الشقيق علماً أن المريض يتيم الأب والوحيد لأبويه فأنتَ سيادة الرئيس الأب الحنون لهذا الإنسان راجين من سيادتكم حسن قبول مناشدتنا هذه والعمل على تخفيف معاناتنا وأن تُدخل الفرحة إلى قلوب أسرته وأولاده.