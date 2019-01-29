أبو حمد يُوضح لـ"دنيا الوطن" أسباب تباين أسعار اللحوم الحمراء والدواجن

قال مدير دائرة الإنتاج الحيواني في وزارة الزراعة، المهندس طاهر أبو حمد: إن هناك انخفاضاً في أسعار الدجاج، بسبب ضعف القوة الشرائية في قطاع غزة، حيث تُباع في الأسواق بحدود من 8 ونصف إلى 9 شواكل للمستهلك مقابل الكيلو الواحد وتُباع في المزارع بـ 7 ونصف شيكل، بينما السعر المناسب الذي يحقق التوازن للمستهلك والمزارع هو من (10 إلى 11) شيكلاً للكيلو الواحد.أما بالنسبة للحوم الحمراء، فأوضح، أن هناك استقراراً على أسعارها، فالعجول الأوروبية بـ (16 شيكلاً) وزن قائم، والعجل الهولندي بـ (14 شيكلاً) وزن قائم، واللحوم الحمراء بـ 40 شيكلاً، أما الأغنام العساف من (5 دنانير إلى 5 ونص) وزن قائم، والأغنام البلدي من (4 دنانير إلى 4 ونصف) وزن قائم.وأضاف أبو حمد لـ "دنيا الوطن": الزيادة في استخدام غاز التدفئة في مزارع الدواجن، أدت إلى ارتفاع سعر التكلفة على المزارع، بالمقابل هناك تراجع كبير في القوة الشرائية لدى المستهلكين بقطاع غزة، مما أدى إلى زيادة في العرض، خصوصاً أن الدواجن سلع غير قابلة للتخزين، ولا يوجد في قطاع غزة مسلخ مركزي؛ ليقوم باستيعاب الفائض في الإنتاج من الدواجن.وأكمل: "وزارة الزراعة لا تستطيع تحديد أسعار الدواجن، الذي يحدد السعر هو الطلب والعرض، في حال الزيادة في العرض تنخفض الأسعار، فيتشجع المستهلك لشراء هذه السلعة".وأشار أبو حمد إلى أن هناك خسائر، أصابت قطاع الإنتاج الحيواني ومزارع الدواجن خلال المنخفضات وفصل الشتاء، وهذا أدى إلى زيادة الأعباء التي يتعرض لها المزارعون في ظل تراجع أسعار الدواجن في هذه الفترة، وخصوصاً المزارع التي تستخدم النايلون الجانبي.