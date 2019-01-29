وزارة التربية تُقر النشاطات الثقافية والفنية في مؤسسات التعليم العالي

رام الله - دنيا الوطنأقرت وزارة التربية والتعليم العالي، من خلال لجنة النشاطات الطلابية في مؤسسات التعليم العالي، اليوم، جدول النشاطات الثقافية والفنية في مؤسسات التعليم العالي، للفصلين الدراسيين الثاني والصيفي.وتشمل هذه النشاطات تنظيم مسابقة القدس الثقافية، ومهرجان الطالب الفلسطيني الخامس، ومسابقة المسرح، وورش عمل ومعسكرات مختلفة.جاء ذلك، خلال اجتماع نظمته الإدارة العامة للتعليم الجامعي في مقر الوزارة، بمشاركة القائم بأعمال المدير العام، رائد بركات، ومدير دائرة شؤون الطلبة، أيمن الهودلي، وعدد من أعضاء اللجنة الممثلين لمؤسسات التعليم العالي.وفي هذا السياق، أكد بركات أهمية تعزيز النشاطات الثقافية والفنية في كافة مؤسسات التعليم العالي، لما لها من دور كبير في تعزيز القيم الوطنية لدى الطلبة، وإطلاق العنان للمهارات والإبداعات المتوافرة لديهم.من جهته، أشاد الهودلي بدور لجنة النشاطات الطلابية في مؤسسات التعليم العالي، مشيراً إلى أهمية النشاطات المركزية، التي ترفد المجتمع بالطاقات الملهمة، وتصقل المواهب والمبادرات الطلابية.